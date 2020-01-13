В Николаевской области мужчина скончался от тяжелой формы бешенства

В Николаевской области от тяжелой формы бешенства умер мужчина, которого в прошлом году укусила бездомная собака. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления охраны здоровья.

Известно, что 31-летнего мужчину укусило животное в августе 2019 года, а госпитализировали его 11 января нынешнего года уже с признаками гидро- и аэрофобии.

В соответствии с приказом Управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации, была проведена проверка предоставления профильной медицинской помощи во время обращения пострадавшего. Также было проверено качество оказания антирабической помощи населению региона.

Ситуация находится на постоянном контроле Николаевской ОГА и областного управления здравоохранения.

Как известно, бешенство - это инфекционная вирусная болезнь, которая практически на 100% гарантирует летальный исход.

Животные после заражения бешенством не выживают, а людей можно вылечить при помощи специальной вакцины, но только если вовремя успеть ее ввести.

Напомним, в I полугодии 2019 года в Украине было зарегистрировано 447 случаев заражения бешенством, что на 505 случаев меньше, чем за аналогичный период 2018 года.