 

В Николаевской области столкнулись микроавтобусы: один человек погиб, 15 - пострадали

02 июля 2019 г. 16:58
Источник: УНИАН
60 просмотров

Вблизи села Благодатное Николаевской области, произошла смертельная авария с участием грузового микроавтобуса Mercedes Benz и маршрутного такси Mercedes Sprinter.

Пресс-служба полиции Николаевской области сообщила, что ДТП произошло примерно в 12:30 на трассе Николаев - Благовещенское.

По предварительной информации, в результате аварии погибла 25-летняя пассажирка рейсового микроавтобуса. Кроме этого, травмы различной степени тяжести получили 15 человек, в том числе, оба водителя в возрасте 45 и 35 лет. Четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы полиции, медики и спасатели. Все обстоятельства аварии и ее причины устанавливаются. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                          АТ “Харківобленерго” запрошує на постійну роботу електромонтерів та електрослюсарів. З питання працевлаштування звертатися до управління кадрів підприємства. Інформація за телефоном: 740-31-10.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.