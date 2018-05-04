В Никополе произошла стрельба на сессии горсовета

В Никополе на Днепропетровщине сегодня, 4 мая, произошла стрельба на заседании внеочередной сессии горсовета.

Об этом сообщает местное издание «Никополь-news».

"Практически в самом начале заседания, когда принимали повестку дня, к трибуне подошли представители "Правого сектора", слово взяла Татьяна Белая, которая выступала с призывами менять власть. В зале начались драки. Затем активисты поднялись на трибуну и, по словам очевидцев, надели депутату Александру Рыбакову на голову пакет с кефиром, а мэра Андрея Фисака облили зеленкой. После этого раздались два выстрела. По словам очевидцев, один - в потолок, второй - в сторону активистов. Стрелял из пистолета депутат Рыбаков", - говорится в сообщении.

Эту информацию изданию подтвердил начальник Никопольского городского отдела полиции Евгений Кравцов.

Никто не пострадал.

В стене и потолке остались следы от пуль.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства событий.

