В Никополе произошла стрельба на сессии горсовета

В Никополе на Днепропетровщине сегодня, 4 мая, произошла стрельба на заседании внеочередной сессии горсовета.
Об этом сообщает местное издание «Никополь-news».
"Практически в самом начале заседания, когда принимали повестку дня, к трибуне подошли представители "Правого сектора", слово взяла Татьяна Белая, которая выступала с призывами менять власть. В зале начались драки. Затем активисты поднялись на трибуну и, по словам очевидцев, надели депутату Александру Рыбакову на голову пакет с кефиром, а мэра Андрея Фисака облили зеленкой. После этого раздались два выстрела. По словам очевидцев, один - в потолок, второй - в сторону активистов. Стрелял из пистолета депутат Рыбаков", - говорится в сообщении.
Эту информацию изданию подтвердил начальник Никопольского городского отдела полиции Евгений Кравцов.
Никто не пострадал.
В стене и потолке остались следы от пуль.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства событий.