В Никополе умер еще один пострадавший от взрыва в суде

30 ноября 2017 г. 14:51
Источник: Украинская правда
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В Никополе Днепропетровской области во время оказания помощи в медицинском учреждении умер подсудимый, которого доставили из суда, гдепроизошел взрыв.

Об этом  сообщил пресс-секретарь Национальной полицииЯрослав Тракало.

"Умер участник судебного процесса при оказании помощи в больнице. Это один из подсудимых - 1977 года рождения. Перед этим его оперировали", - сказал он.

Как известно, около 11:30 30 ноября в суде Никополя произошел взрыв двух гранат. В больницы обратились 10 человек, 1 человек погиб на месте.

По предварительной информации, гранаты подорвал человек, который потерял сына и пришел на суд над подозреваемыми в его убийстве.

"Это был отец умершего во время обстрела автомобиля в Никополе в 2016 году... Суд переносили на следующий день в связи с неявкой адвоката", - сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по части 2 статьи 115 УК (умышленное убийство - ред.).

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