В ночном клубе в Осло открыли стрельбу: четверо раненых

В ночном клубе города Осло (Норвегия) около полуночи в воскресенье мужчина открыл стрельбу, ранив четырех человек.
Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на правоохранителей.
"Причиной такого инцидента, по-видимому, является то, что преступнику было предложено оставить бар", - заявили в полиции.
Правоохранители считают, что инцидент терактом не был.
По словам полицейского инспектора Грета Метлида, жертвы стрельбы были доставлены в больницу, они не получили серьезных трав.
Отмечается, что ночной клуб The Blue, где состоялся инцидент, расположен в старом промышленном доме в восточной части города.
Полиция арестовала предполагаемого стрелка в возрасте около 25 лет.Как сообщалось ранее, неизвестный устроил стрельбу в торговом центре Нью-Йорка.