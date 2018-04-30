В Новобааварском районе горела многоэтажка: эвакуировали 20 человек, есть пострадавший

30 апреля 2018 г. 10:13
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29 апреля в 14:10 спасателям поступило сообщение о пожаре на балконе квартиры на седьмом этаже 9-этажного жилого дома 155 на улице Полтавский шлях.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент  прибытия спасателей огнем полностью был охвачен балкон квартиры на 7-м этаже. Пламя начало распространяться на соседние балконы, а также через окно внутрь квартиры.

Площадь пожара составила около 5 кв.м.

С верхних этажей здания спасатели эвакуировали 20 человек, из них 3 детей.

Во время пожара получил незначительные ожоги лица хозяин квартиры, мужчина 1963 года рождения.

Ему оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации мужчина отказался.

В 14:34 пожар локализовали, в 14:46 полностью ликвидировали.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

Видео: 

Рятувальники ліквідували пожежу у 9-поверховому будинку

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