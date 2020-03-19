В Новобаварском районе горит дом: спасатели работают над ликвидацией пожара

Сегодня, 19 марта, в 4:46 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в одноэтажном четырехквартирном жилом доме на улице Рябиновой, 20.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, на момент прибытия спасателей огнем была охвачена крыша дома. Площадь пожара составляла около 150 кв.м. Из-за сильного задымления пришлось провести эвакуацию 5 жителей. На тушение огня подано 4 пожарных ствола.