В Новобаварском районе горит дом: спасатели работают над ликвидацией пожара

19 марта 2020 г. 10:32
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Сегодня, 19 марта, в 4:46 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в одноэтажном четырехквартирном жилом доме на улице Рябиновой, 20.
 
Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, на момент прибытия спасателей огнем была охвачена крыша дома. Площадь пожара составляла около 150 кв.м. Из-за сильного задымления пришлось провести эвакуацию 5 жителей. На тушение огня подано 4 пожарных ствола.
 
В 5:47 зафиксирована локализация пожара. Сейчас продолжаются мероприятия по его ликвидации. Причина возникновения возгорания устанавливается.

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