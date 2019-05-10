В Новобаварском районе ищут девочку-подростка (фото)

Как сообщили на странице в Facebook "Розыск детей ГУНП в Харьковской области", Новобаварским отделением полиции устанавливается местонахождение без вести пропавшей 15-летней Аделины Оглы, которая 7 мая около 22:30 ушла из дома и не вернулась. Школьница может находиться у знакомого Оглы Коба Ивановича.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, темные волосы. Была одета в черное платье и черную обувь.

Если вы владеете информацией о месте нахождения девочки-подростка, правоохранители просят сообщить по телефонам 370-21-25, 0683145322 или 102.