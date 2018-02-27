В Григоровском бору нашли тело неизвестной женщины

27 февраля 2018 г. 10:12
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23 февраля в полицию поступило сообщение о том, что по проспекту Любови Малой в Григоровском бору у здания старого бассейна обнаружили тело неизвестной женщины со следами побоев на лице.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На вид погибшей около 60-65 лет.

Женщина была одета в коричневую шубу, синие джинсовые брюки, черные кроссовки и шапку. Детальные фото погибшей имеются на сайте ГУНП в Фейсбук.

Правоохранители просят любую информацию о личности погибшей женщины сообщать  в Новобаварский отдел полиции по телефонам: 370-21-25, 370-41-30, 102 или другим удобным способом.

 

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