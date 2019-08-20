 

В Новобаварском районе обнаружили труп неизвестной женщины: подробности с места происшествия

20 августа 2019 г. 18:45
Автор: Александра Адамчук
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В Новобаварском районе Харькова нашли труп женщины. Полицейские говорят, что на вид погибшей лет тридцать пять - сорок. Тело находилось недалеко от входа в сосновый бор "Григоровский", видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

Мужчина, который, собственно, и вызвал полицию, говорит : отдыхал в лесу с семьей. Никакого шума не слышал, а когда возвращались домой, и увидел погибшую.

Александр, харьковчанин

Я до сих пор в шоке, потому что когда видишь накрытое тело у себя «под боком», я вот живу здесь. Ну, для меня, извините, когда я гуляю здесь с детьми - для меня это дико

Посетители бора говорят - гуляют здесь каждый день с детьми и собаками, но ничего подозрительного не слышали. Предполагают, что женщину могли привезти сюда уже мертвой.

Анна, харьковчанка

Ничего не видела, но видели, что много полиции и вот только сегодня узнали, что вроде задушили ее, а дальше ничего не знаем. Вчера здесь очень много людей было, ничего не знаем. Еще и на нашем любимом месте, где мы с колясками гуляем, и мы расстроились и теперь боимся, наверное, последний раз гуляем здесь

А вот жители из домов напротив жалуются - в лесу периодически что-то случается, то убийство, то ограбления. Приходят сюда только днем. Часто находят шприцы и бутылки. Почти каждый день видят среди деревьев шумные компании.

Эмилия, харьковчанка

Вы знаете, вот эти вот слухи - так неприятно, потому что в бор идти страшно. Поди знай, кто здесь ходит и чем занимается

По факту возбуждено уголовное производство по статье «Умышленное убийство».

На данный момент полиция устанавливает личность погибшей.

 

 

Видео: 

В Новобаварском районе обнаружили труп неизвестной женщины - 20.08.2019

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