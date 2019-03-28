В Новобаварском районе обрушился нежилой дом: есть пострадавший

28 марта 2019 г. 16:43
249 просмотров

ЧП произошло сегодня днем, 28 марта, в Новобаварском районе в переулке Симферопольском, 6. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, там во время проведения демонтажных работ произошло частичное разрушение перекрытия и стены двухэтажного нежилого дома. 

В результате этого под обломками оказался мужчина, 1995 года рождения, которому зажало ноги. Спасатели, которые прибыли на место, с помощью специальных инструментов деблокировали пострадавшего из-под обломков разрушенных конструкций.

Каретой скорой помощи он был госпитализирован в 4-ю городскую больницу.

Правоохранителями устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.