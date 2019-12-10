В Новобаварском районе сгорел гараж вместе с машиной

10 декабря 2019 г. 10:35
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9 декабря в 20:09 в Службу спасения поступила информация о пожаре, который произошел на территории частного домовладения по адресу: город Харьков, ул Маковского, 2. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области. 

К месту происшествия выехали 3 отделения пожарно-спасательной службы и 1 отделение учебной пожарно-спасательной части Национального университета гражданской защиты Украины.

На момент прибытия спасателей огнем был охвачен гаражный бокс, в котором находился автомобиль ВАЗ 21099.

Общая площадь пожара составила около 80 кв.м.

В 20:21 пожар был локализован, а в 23:28 полностью ликвидирован.

Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение пламени на жилой дом.

Причина возникновения пожара устанавливается.

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