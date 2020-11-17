В Новобаварском районе спасатели ликвидируют пожар в ангаре

17 ноября 2020 г. 10:22
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В Харькове накануне вечером произошел пожар в помещении ангара, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

16 ноября в 23:26 в Службу спасения поступило сообщение о том, что загорелся один из ангаров, расположенных на улице А. Шпейера, 24 в Новобаварском районе города.

На момент прибытия пожарных на место горели деревянные конструкции крыши ангара, а также мусор, листья, бумага и брикеты в середине помещения.

Площадь пожара составила около 50 кв.м.

В 00:29 пожар бойцы ГСЧС локализовали, тем самым были спасены другие ангары, размещенные под одной крышей с горевшим.

Сейчас на месте пожара дежурит подразделение пожарно-спасательной службы и проводит проливку очага пожара, где наблюдается тление брикетов.

Причину его возникновения устанавливают.

 

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