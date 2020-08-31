В Новобаварском районе во время пожара на даче погиб неизвестный мужчина

В Новобаварском районе Харькова во время пожара в дачном доме погиб неизвестный мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 30 августа в 23:47 спасателям поступило сообщение о пожаре в заброшенном одноэтажном дачном доме на пр. Дзюбы, 16.

На момент их прибытия площадь пожара составила около 40 кв.м. Огнем был охвачен весь дом.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины, личность которого устанавливается.

Пожар бойцы ГСЧС локализовали в 00:10, ликвидировали в 02:00.

Предварительная причина пожара, по данным спасателей, - неосторожное обращение с огнем.