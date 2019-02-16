В Новобаварском районе во время пожара в многоэтажке погиб мужчина

15 февраля в 13:33 спасателям поступило сообщение о пожаре в 12-этажном многоквартирном жилом доме на ул. Свинаренко, 1 в Харькове.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На момент прибытия спасателей в комнате квартиры на втором этаже горели мебель и домашние вещи.
Площадь пожара составляла около 20 кв.м.
Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 66-летнего мужчины.
Пожар спасатели локализовали в 14:04 и в 15:02 ликвидировали полностью.
Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.