В Новобаварском районе во время пожара в многоэтажке погиб мужчина

16 февраля 2019 г. 10:00
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15 февраля в 13:33 спасателям поступило сообщение о пожаре в 12-этажном многоквартирном жилом доме на ул. Свинаренко, 1 в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей в комнате квартиры на втором этаже горели мебель и домашние вещи.

Площадь пожара составляла около 20 кв.м.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 66-летнего мужчины.

Пожар спасатели локализовали в 14:04 и в 15:02 ликвидировали полностью.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

 

Видео: 

Харків: під час пожежі у 12-поверхівці загинув чоловік

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