В Новобаварском районе во время пожара в многоэтажке погиб мужчина

15 февраля в 13:33 спасателям поступило сообщение о пожаре в 12-этажном многоквартирном жилом доме на ул. Свинаренко, 1 в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей в комнате квартиры на втором этаже горели мебель и домашние вещи.

Площадь пожара составляла около 20 кв.м.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 66-летнего мужчины.

Пожар спасатели локализовали в 14:04 и в 15:02 ликвидировали полностью.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.