 

В Новобаварском районе задержали наркозакладчика

23 августа 2019 г. 13:59
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22 августа сотрудники управления противодействия наркопреступности харьковской полиции совместно с патрульными в ходе отработки территории города задержали наркозакладчика.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в ходе личного досмотра у 25-летнего мужчины изъяли 11 зип-пакетов с психотропным веществом по 0,25 г. Также злоумышленник уже разложил около 8 «закладок» на терирории Новобаварского района. Харьковчанин пояснил, что психотропные вещества хранил с целью последующего сбыта путем «закладок».

В ходе провдення осмотра места проживания парня полицейские обнаружили 2 пакета по 150 граммов с психотропным веществом, весы и принадлежности для фасовки.

Изъятые доказательства направлены на экспертизу.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения и объявления о подозрении. Также устанавливается источник поставки запрещенного вещества и другие лица, которые могут быть причастны к преступлению.

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