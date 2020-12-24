В Нововодолажском районе горел частный дом

В Нововодолажском районе Харьковщины произошел пожар в частном доме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 23 декабря в 18:39 на номер «101» поступило сообщение о том, что в селе Станичное, на улице Пушкина 17 произошел пожар в частном домовладении.

На месте пожарные установили, что в доме горели домашние вещи и диван на общей площади 5 м.кв.

В 19:10 спасатели локализовали возгорание и в 20:10 полностью его ликвидировали.

По данным ГСЧС, во время ликвидации пожара в доме пострадавших и погибших не обнаружили.