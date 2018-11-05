В Нововодолажском районе горел дом: пострадавшие - в больнице

4 ноября в 22:31 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом одноэтажном доме в селе Сосоновка Нововодолажского района – на улице Школьной, 67.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место спасатели установили, что неравнодушные свидетели пожара успели спасти из задымленной комнаты 69-летнюю хозяйку дома и ее 55-летнего сожителя.

Площадь пожара составила около 10 кв.м. Горели диван, домашние вещи и отделка стен дома.

С отравлением дымом и угарным газом обоих пострадавших госпитализировали в Нововодолажскую центральную районную больницу.

В 23:00 пожарные локализовали пожар и в 00:15 ликвидировали его.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.