В Нововодолажском районе горел дом: пострадавшие - в больнице

4 ноября в 22:31 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом одноэтажном доме в селе Сосоновка Нововодолажского района – на улице Школьной, 67.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Прибывшие на место спасатели установили, что неравнодушные свидетели пожара успели спасти из задымленной комнаты 69-летнюю хозяйку дома и ее 55-летнего сожителя.
Площадь пожара составила около 10 кв.м. Горели диван, домашние вещи и отделка стен дома.
С отравлением дымом и угарным газом обоих пострадавших госпитализировали в Нововодолажскую центральную районную больницу.
В 23:00 пожарные локализовали пожар и в 00:15 ликвидировали его.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.