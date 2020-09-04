В Нововодолажском районе Харьковщины продолжают тушить лесной пожар

В Нововодолажском районе Харьковщины спасатели продолжают тушить лесной пожар в хвойном лесу ГП «Агролес» неподалеку от села Павловка, сообщение о котором поступило спасателям 3 сентября в 14:20.

По информации пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в лесу горела хвойная подстилка на площади около 8 га.

В 17:30 3 сентября пожар был локализован.

Сейчас идет его ликвидация, в которой задействованы техника и работники лесхоза, а также 4 единицы техники Нововодолажского райотдела ГСЧС и 3 единицы техники Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины.