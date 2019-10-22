В Нововодолажском районе курение привело к пожару и смерти мужчины

Пресс-служба ГСЧС сообщила о том, что 22 октября в службу спасения от дежурного райотдела Нацполиции поступила информация о погибшем в пожаре мужчине.

Происшествие произошло в частном жилом доме по адресу: Нововодолажский район, село Вторая Староверовка, ул. Гагарина, 74.

Во время осмотра специалистами места происшествия, было установлено, что мужчина 1979 года рождения, брат хозяина дома, во время курения в постели задохнулся угарным газом. Площадь пожара составила около 1 кв.м. Непосредственно очаг пожара потушил отец погибшего, он же и сообщил об этом Нацполиции.