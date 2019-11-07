Житель Харьковщины из-за ревности бросил гранату в людей: двое пострадавших

07 ноября 2019 г. 17:10
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Правоохранители задержали жителя Харьковщины, который бросил гранату в людей.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 7 ноября в 00:12 в полицию от медиков поступило сообщение о помощи 24-летнему мужчине со рваной раной голени и 37-летней женщине с травмой носа. 

Полицейские установили, что пострадавшие получили травмы в результате взрыва гранаты, которую в них бросил знакомый женщины.

По предвариельной информации, причиной такого поступка мужчины стала ревность.

Полицейские разыскали злоумышленника, которым оказался 39-летний житель поселка Новая Водолага. Как уточнили в полиции, мужчина является участником АТО.

Его задержали. 

При обыске дома у мужчины полицейские обнаружили и изъяли запал к ручной осколочной гранате.

Следователем Нововодолажского отделения полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст. 15 п. 1, п. 5, ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

 

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