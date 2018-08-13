В Нововодолажском районе пьяный мужчина пытался убить односельчанина

В Нововодолажском районе 49-летний безработный житель села Мелиховка пытался убить своего односельчанина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В полицию о случившемся сообщила фельдшер районной больницы.

Правоохранители задержали злоумышленника.

Полицейские выяснили, что между мужчинами, которые встретились на улице, возник словесный конфликт из-за неприязненных отношений.

Злоумышленник был пьян и в результате конфликта нанес оппоненту удары ножом в область грудной клетки.

С проникающими ножевыми ранениями пострадавшего госпитализировали в больницу и после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Следователями Нововодолажского отделения полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст. 15 ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Сейчас он находится в харьковском СИЗО.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.