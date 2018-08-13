В Нововодолажском районе пьяный мужчина пытался убить односельчанина

В Нововодолажском районе 49-летний безработный житель села Мелиховка пытался убить своего односельчанина.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
В полицию о случившемся сообщила фельдшер районной больницы.
Правоохранители задержали злоумышленника.
Полицейские выяснили, что между мужчинами, которые встретились на улице, возник словесный конфликт из-за неприязненных отношений.
Злоумышленник был пьян и в результате конфликта нанес оппоненту удары ножом в область грудной клетки.
С проникающими ножевыми ранениями пострадавшего госпитализировали в больницу и после оказания медицинской помощи отпустили домой.
Следователями Нововодолажского отделения полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст. 15 ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
Сейчас он находится в харьковском СИЗО.
Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.