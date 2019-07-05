 

В Нововодолажском районе спасатели пять часов тушили сухую траву

05 июля 2019 г. 11:07
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4 июля в Харьковской области произошло 26 случаев пожаров сухой травы, хвойной подстилки, камыша и мусора, которые уничтожили около 4 га растительности.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, пожары повредили пять частных хозяйственных сооружений и летнюю кухню.

В частности, самый большой среди этих пожаров произошел  в с. Стулеповка Нововодолажского района, где на открытой территории горела сухая трава на площади 3 га. Спасатели боролись с огнем в течение пяти часов и не дали ему охватить еще большую территорию и нанести вред человеческому имуществу.

В ГСЧС напомнили, что сейчас на Харьковщине наблюдается наивысшая степень - 5 класса - пожарная опасность. Существует большая угроза возникновения возгораний из-за повышение температуры. Спасатели просят людей не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.

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