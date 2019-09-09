 

В Нововодолажском районе женщина во время уборки приусадебной территории провалилась в 10-метровый колодец

09 сентября 2019 г. 19:10
Автор: Кристина Асыка
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Накануне днем в поселке Караван Нововодолажского района 49-летняя женщина по неосторожности провалилась в заброшенный колодец. Во время уборки собственного приусадебного участка она решила убрать мусор и на соседней заброшенной территории, но не заметила прикрытый шифером колодец и упала в него.

Игорь Лупандин, пом.начальника ГУ ГСЧС в Харьк.обл

Крім того, попередньо - це не її територія. Ми розуміємо, що коли біля паркана дуже висока трава, кущі високі - вона приняла рішення для того, щоби очистити цю місцевість десь там метра на 2-3, і коли вона це робила, вона не звернула увагу, що там є шифер, вона не звернула увагу, і коли вона наступила на шифер - вона провалилась в колодязь

Глубина этого колодца, рассказывает Игорь Лупандин - 10 метров. Прибыв на место происшествия, спасатели расчистили прилегающую территорию и спустились вниз. После этого обмотали женщину веревкой и осторожно подняли на поверхность, ведь боялись того, что она потеряет сознание, и доставать ее станет проблематично.

После того они передали пострадавшую врачам скорой помощи.

Игорь Лупандин, пом.начальника ГУ ГСЧС в Харьк.обл.

Лікарям швидкої допомоги. І вона зразу ж з місця події була госпіталізована до міста Харкова в 4-ту лікарню. Зараз вона там знаходиться під наглядом лікарів

На всю спасательную операции специалисты ГСЧС потратили около 40 минут.

Кроме этого добавляют: то, что женщина, провалившись на такую глубину, осталась жива - настоящее чудо.

 

Видео: 

В Нововодолажском районе женщина провалилась в 10-метровый колодец 09.09.19

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