В Новой Водолаге на пепелище нашли труп неизвестного мужчины

1 июля в 13:05 поступило сообщение о пожаре в частном дворе в поселке Новая Водолага по улице Энтузиастов, 8.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, на момент прибытия спасателей на территории дома горела хозяйственная постройка на площади 20 кв.метров. При проведении разведки спасатели обнаружили тело пока не установленного мужчины

В 13:17 пожарные локализовали пожар и в 14:15 ликвидировали его.

По предварительным данным причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем при курении