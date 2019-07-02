 

В Новой Водолаге на пепелище нашли труп неизвестного мужчины

02 июля 2019 г. 10:20
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1 июля в 13:05 поступило сообщение о пожаре в частном дворе в поселке Новая Водолага по улице Энтузиастов, 8.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, на  момент прибытия спасателей на территории дома горела хозяйственная постройка на площади 20 кв.метров. При проведении разведки спасатели обнаружили тело пока не установленного мужчины

В 13:17 пожарные локализовали пожар и в 14:15 ликвидировали его.

По предварительным данным причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем при курении

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