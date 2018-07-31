В Новой Водолаге при пожаре из задымленного дома вынесли двух человек

30 июля в 15:37 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Родниковой в поселке Новая Водолага.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Спасателям позвонили жители соседних домовладений и сообщили, что в задымленном доме есть люди.
На момент прибытия пожарных в доме горели домашние вещи и диван на площади около 3 кв.м.
Из задымленной квартиры спасатели вынесли хозяина домовладения 1957 г.р. и его сына 1979 г.р., которые уже были в бессознательном состоянии.
Бригада медиков на месте оказала пострадавшим неотложную помощь.
От дальнейшей госпитализации они отказались.
В 16:05 спасатели ликвидировали пожар.
Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.