В Новой Водолаге при пожаре из задымленного дома вынесли двух человек

30 июля в 15:37 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Родниковой в поселке Новая Водолага.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасателям позвонили жители соседних домовладений и сообщили, что в задымленном доме есть люди.

На момент прибытия пожарных в доме горели домашние вещи и диван на площади около 3 кв.м.

Из задымленной квартиры спасатели вынесли хозяина домовладения 1957 г.р. и его сына 1979 г.р., которые уже были в бессознательном состоянии.

Бригада медиков на месте оказала пострадавшим неотложную помощь.

От дальнейшей госпитализации они отказались.

В 16:05 спасатели ликвидировали пожар.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.