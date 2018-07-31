В Новой Водолаге при пожаре из задымленного дома вынесли двух человек

31 июля 2018 г. 10:43
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30 июля в 15:37 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Родниковой в поселке Новая Водолага.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасателям позвонили жители соседних домовладений и сообщили, что в задымленном доме есть люди.

На момент прибытия пожарных в доме горели домашние вещи и диван на площади около 3 кв.м.

Из задымленной квартиры спасатели вынесли хозяина домовладения 1957 г.р. и его сына 1979 г.р., которые уже были в бессознательном состоянии.

Бригада медиков на месте оказала пострадавшим неотложную помощь.

От дальнейшей госпитализации они отказались.

В 16:05 спасатели ликвидировали пожар.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

 

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