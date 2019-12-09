В Новой Зеландии началось извержение вулкана: есть жертвы и пропавшие без вести

В Новой Зеландии на острове Уайт-Айленд началось извержение вулкана, в результате которого 20 человек пострадало и один погиб. Об этом пишет CNN.

Ресурс NZ Herald сообщает, что, по меньшей мере, погибли пять человек. Многие получили ожоги.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что еще рано говорить на сколько серьезные травмы у пострадавших. Кроме того, среди раненых, скорее всего, есть туристы.

На момент извержения на острове было около 50 человек. Эвакуировано 23 человека, один из которых скончался от полученных травм. Около 20-ти человек считаются пропавшими без вести.

«Сначала считалось, что на острове или рядом с ним (вулканом) во время извержения находились около 100 человек, теперь мы считаем, что их было меньше 50», - отметили в местной полиции.

Кроме того, правоохранители предполагают, что количество погибших может возрасти.