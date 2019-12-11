Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии возросло

11 декабря 2019 г. 11:20
Источник: УНИАН
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В результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии погибли шесть человек.

Ранее сообщалось о гибели пяти человек. 

Как передает Stormnews со ссылкой на RNZ, скончался один из пострадавших туристов.

Всего в больницах остаются 30 человек, из них - 25 с ожогами кожного покрова и органов дыхания. Накануне трое пострадавших были выписаны из медучреждений, их здоровью ничего не угрожает.

Без вести пропавшими остаются 8 человек. Полеты над вулканом полицейскими, военными и спасательными самолетами не выявили никаких признаков выживших. Из-за угрозы нового извержения полиция пока не может приступить к поисковой операции на острове. 

 

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