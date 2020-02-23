В Новых Санжарах эвакуированной из Уханя вызывали скорую помощь

Иностранной гражданке, которая была эвакуирована из Уханя и проходит 14-дневную обсервацию в Новых Санжарах Полтавской области, вызвали скорую из-за обострения хронической гастроэнтерологической болезни, а не из-за коронавируса, сообщают в Минздраве 23 февраля.

Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, который работает в оперативном штабе в зоне обсервации, сообщил, что вечером накануне у иностранной гражданки появилась боль в животе.

После осмотра медработниками был установлен предварительный диагноз. Позже в обсервацию прибыла экстренная помощь со специалистами, которые провели осмотр пациентки.

"Установлено, что это обострение хронической гастроэнтерологической болезни эвакуированной. Врачи составили план лечения, назначили диетическое меню и оставили на наблюдение в обсервации. Сейчас эвакуированная чувствует себя хорошо. Подчеркиваем, что никаких признаков острых респираторных заболеваний нет", - сказал он.

Остальные эвакуированные также чувствуют себя хорошо и у них не наблюдаются симптомы коронавируса, подчеркнул замминистра

Напомним, 20 февраля в Украину прибыл самолет с эвакуированными из Китая. На борту были 94 человека: 45 украинцев, 27 иностранных граждан, а также 22 члена экипажа и сопровождающего медицинского персонала.

Местные жители оказались против размещения эвакуированных в своем населенным пункте, поэтому перекрыли дорогу и напали на полицию.

По данному факту было открыто два уголовных производства и задержаны 24 человека, 23 из которых отпустили.