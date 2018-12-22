В области горел частный дом: двое получили травмы

22 декабря 2018 г. 10:51
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Пожар произошел 21 декабря в 9:03 в частном жилом доме в селе Стрелечья Харьковского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области. 

Так, на момент прибытия спасателей огнем были охвачены деревянные конструкции крыши и перекрытия дома, а также пристройки. Общая площадь пожара составляла около 100 кв.метров. 

Во время пожара получили незначительные ожоги рук и лица жители дома - мужчина 1955 года рождения. и женщина 1951 года. Они пытались тушить пожар еще до прибытия пожарных. Пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте, от дальнейшей госпитализации в больницу они отказались.

В 12:00 пожар был локализован, а в 14:40 - окончательно ликвидирован. Ущерб устанавливаются.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе. 

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