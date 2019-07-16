В области пиротехники обезвредили 49 старых боеприпасов за сутки

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, 15 июля пиротехники проводили мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны.

Всего за сутки пиротехники обезвредили 49 боеприпасов, из которых 34 артснаряда разного калибра, 13 минометных мин, авиабомба и реактивный снаряд. Работы проводились в Чугуевском, Змиевском и Первомайском районах области.

В ведомстве в очередной раз напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов: не трогать и не перемещать боеприпасы; оградить место находки и позвонить в ГСЧС по номеру «101».