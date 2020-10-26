В области задержали злоумышленника, который за неделю обчистил 4 кассы

Харьковчанин отбирал деньги у кассиров и аптекарей. В течение прошлой недели в полицию поступило четыре заявления от работников кредит-кафе и фармучреждений о том, что неизвестный мужчина средних лет ворвался к ним и, угрожая пистолетом, обчистил кассу. С помощью камер наблюдения правоохранители выяснили, что все преступления совершил один человек.

За неделю добычей злоумышленника стали примерно двадцать тысяч гривен. Тот даже умудрялся нападать на несколько заведений за один день. Последний раз он посетил одну из аптек Шевченковского района в субботу. По анологичному сценарию: с пистолетом в руках отобрал у кассирши почти три тысячи гривен, а затем пытался бежать в Полтаву.

Андрей Шевченко, начальник криминальной полиции Московского ОП:

Було організовано переслідування зловмисника. Та останього затримали у селищі Валки. Під час огляду останього були вилучені травматичний пістолет, грошові кошти та одяг, у якому він скоював напади.Слід зазначити, що особою виявився 34-й річний харків'янин, який близько місяця тому звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за скоєння аналогічних злочинів.

Бывшему заключенному уже сообщено о подозрении по статье “разбой” Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от семи до двенадцати лет за решеткой с конфискацией имущества.