В обменном пункте харьковчанин лишился 800 тысяч гривен: псевдо-кассир решил забрать эти деньги себе.

15 февраля 2019 г. 18:25
Автор: Кристина Асыка
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В тот день обманутый мужчина пытался обменять деньги для покупки квартиры. В мобильном приложении своего телефона он нашел самое выгодное предложение и направился к указанному обменному пункту. Там, передав кассиру 800 тысяч украинских гривен - стал ожидать, пока тот отдаст ему их эквивалент в американских долларах. Вот только кассир внезапно повел себя странно – заблокировал дверь, положил деньги в сумку, надел куртку и вышел через другую дверь, пока клиент ломился в закрытую, пытаясь выбраться из «обменки». Следы его злости до сих пор видны на двери. Когда он выбрался, обратился в полицию. 

Виталий Манилкин, зам.нач. следственного отдела Новобаварского отдела полиции:

Следственным отделом Новобаварского отдела полиции было внесено событие, которое квалифицировано по статье 190, часть 4. Это завладение чужим имуществом в особо крупных размерах обманным путём. 

Пока что полицейским удалось установить только личность хозяина помещения, но он сейчас находится за границей. 

Виталий Манилкин, зам.нач. следственного отдела Новобаварского отдела полиции: 

Данное помещение принадлежало другому лицу, которое не может пояснить каким образом по данному адресу, в данном помещении организовали обмен валют без его ведома.

Поэтому поиски кассира продолжаются. Со слов пострадавшего - это мужчина среднего телосложения, со светлыми волосами, на вид ему 30 лет. Если его поймают, а в суде докажут вину, он может оказаться за решеткой – на срок от 5 до 12 лет.

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