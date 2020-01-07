В общежитии Одессы мужчина взорвал гранату: трое пострадавших

В Малиновском районе Одессы произошло ЧП в одном из общежитий на улице Радостной.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, на кухне общежития мужчина, пришедший в гости, взорвал гранату.

В результате взрыва три человека госпитализированы.

Предварительно правоохранители установили, что трое жителей общежития употребляли алкогольные напитки в помещении кухни общего пользования.

Позднее к ним напросился еще один сосед, с которым у компании время от времени ранее возникали бытовые недоразумения. Во время застолья между мужчинами снова возник конфликт, после чего «незваный гость» покинул компанию.

Через несколько минут 38-летний мужчина вернулся с гранатой – предварительно это РГД-5. Бросив гранату в кухню, злоумышленник закрыл за собой дверь и с места происшествия скрылся.

В результате взрыва пострадали три человека, находившиеся на кухне. Они получили многочисленные осколочные ранения и были госпитализированы.

Кроме того, повреждены помещения общежития – выбиты двери, оконные стекла, имущество кухни.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи с собаками. Полицейские разыскивают злоумышленника для его задержания. Также решается вопрос о квалификации данного события.

