В общежитии пьяный мужчина напал с ножом на подростка

В одном из общежитий Купянска пьяный мужчина напал с ножом на 17-летнего парня.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии поступило в полицию 28 июля около 17:10.

Пострадавшего с колото-резаной раной брюшной полости и внутрибрюшным кровотечением доставили в Купянскую центральную городскую больницу.

Злоумышленника полицейские установили и задержали.

Как выяснилось, в тот день правонарушителем и 17-летним соседом возник конфликт у двери комнаты общежития. Во время выяснения отношений 45-летний мужчина ударил подростка кухонным ножом.

Следственным отделом Купянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит от 5 до 8 лет тюремного заключения.