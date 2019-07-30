 

В общежитии пьяный мужчина напал с ножом на подростка

30 июля 2019 г. 10:10
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В одном из общежитий Купянска пьяный мужчина напал с ножом на  17-летнего парня.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии поступило в полицию 28 июля около 17:10.

Пострадавшего с колото-резаной раной брюшной полости и внутрибрюшным кровотечением доставили в Купянскую центральную городскую больницу.

Злоумышленника полицейские установили и задержали.

Как выяснилось, в тот день правонарушителем и 17-летним соседом возник конфликт у двери комнаты общежития. Во время выяснения отношений 45-летний мужчина ударил подростка кухонным ножом.

Следственным отделом Купянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному грозит от 5 до 8 лет тюремного заключения. 

 

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