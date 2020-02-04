В харьковском общежитии загорелся матрас: эвакуировали 52 человека

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, 4 февраля в 14:24 спасателям поступило сообщение о пожаре, возникшем в пятиэтажном общежитии Харьковского колледжа государственного университета телекоммуникаций по адресу: Харьков, Шевченковский район, ул. Целиноградская, 44.

На место пожара сразу выехали подразделения ГСЧС в составе 4 отделений на автоцистернах и 2 отделения на автолестницы.

По прибытию к месту пожара было установлено, что в комнате на 3-м этаже пятиэтажного общежития горят домашние вещи и матрас.

Площадь пожара составила около 5 кв.м.

Из-за сильного задымления необходима была срочная эвакуация студентов из верхних этажей общежития.

Всего личным составом подразделений ГСЧС были эвакуированы 52 человека.

В 14:48 пожар был локализован, а уже в 14:58 полностью ликвидирован.

Всего в ликвидации пожара было задействовано 6 единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава ГСЧС.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрического обогревательного прибора.