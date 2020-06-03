В очередной раз сбежала из дома: на Харьковщине разыскивают несовершеннолетнюю

03 июня 2020 г. 13:39
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Сотрудники Первомайского отдела полиции устанавливают местонахождение Виолетты Штагер, 2006 года рождения. Девочка 1 июня около 7:00 сбежала через окно из собственного дома и до настоящего времени не вернулась. Несовершеннолетняя ранее неоднократно покидала дом и может находиться в разных городах области.

Приметы: на вид 13-14 лет, рост 150 см, светло-русые волосы, серо-зеленые глаза. Была одета в черные джинсы, синюю футболку с длинным рукавом, черные кроссовки с красными вставками.

ГУ Нацполиции Харьковской области просит тех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемой, сообщить в Первомайский отдел полиции по телефонам: дежурная часть (05748) 3-21-12, 068-085-41-91, 066-834-05-82, 102 или другим удобным для вас способом.

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