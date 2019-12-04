В Одессе горит здание колледжа: людей эвакуируют

Сегодня, 4 декабря, в Одессе загорелся колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Спасателям информация о пожаре на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса колледжа поступила 4 декабря в 10:12.

По данным ГСЧС, по состоянию на 11:40 площадь пожара ориентировочно составляет 2000 кв.м, существует угроза распространения огня.

Из горящего здания эвакуированы более 40 человек. Эвакуация продолжается. В лечебные учреждения госпитализированы 9 человек.

Сейчас к тушению привлечены 65 человек личного состава и 16 единиц техники.

Идет тушение пожара.