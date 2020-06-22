В Одессе купаться нельзя: из затонувшего танкера "Делфи" разлилось топливо

22 июня 2020 г. 11:48
Источник: 112.ua
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В воскресенье, 21 июня, из затонувшего у одесского побережья танкера "Делфи" разлилось топливо. Одесситам запретили купаться в море. Об этом сообщает издание "Думская" со ссылкой на департамент городского хозяйства Одесского горсовета.

Отмечается, что возле танкера образовалось пятно больших размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими. В свою очередь, в департаменте городского хозяйства Одесского горсовета сообщили, что специалисты доставили сорбент на место инцидента и локализовали разлив топлива. Также специалисты сделали замеры качества воды. Кроме того, в ведомстве отметили, что провели объяснительные работы с отдыхающими, так как в море на данный момент купаться нельзя.

Ранее сообщалось, что Минздрав не рекомендует купаться на одесских пляжах. Пробы морской воды на всех пляжах Одессы не соответствуют нормативам по микробиологическим показателям.

Напомним, в Одессе возле затонувшего бункеровщика Delfi зафиксировали сильное загрязнение воды и воздуха: по предварительным данным, экологические показатели превышены в 15 раз.

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