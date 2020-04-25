В Одессе почувствовали румынское землетрясение

25 апреля 2020 г. 10:14
Источник: Факты и комментарии
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В Украине в ночь на 25 апреля зарегистрированы подземные толчки - жители Одесской области ощутили отголоски землетрясения в Румынии в зоне Вранча.

Землетрясение случилось в 1:04 25 апреля. Румынский Институт физики Земли оценивает ночное стихийное явление как среднее, силой в 5 баллов. Эпицентр располагался на глубине 22 километра. Сейсмически активный район находится в 67 километрах на северо-запад от румынского города Галац. Подземные толчки не привели к разрушениям и прошли без видимых последствий.

Как сообщает «Думская», в Одесской области отголоски землетрясения в основном чувствовались в южных районах, например, в Буджаке. В областном центре влияние колебаний земли могли почувствовать жители многоэтажных домов.

 

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