В Одессе прогремел взрыв на лестнице жилого дома (видео)

Сегодня ночью, 16 августа, в Одессе на лестнице жилого дома на ул. Асташкина, 7, прогремел взрыв.

Об этом на своей странице в Facebook написала жительница пострадавшего дома Лейла Жданова и опубликовала соответствующее видео с камер наблюдения.

По ее словам, взрыв устроил неизвестный мужчина, который подошёл к дому с пластиковой бутылкой с зажигательной смесью.

"В 03:55 неизвестный с пластиковой бутылкой бензина и масла устроил взрыв у нас на лестнице многоквартирного дома. Мы проснулись от взрыва. Лестница была в огне", - сообщила женщина.

Она отметила, что к тушению возгорания присоединились все соседи дома, но потушить водой огонь не могли, также люди из-за огня не могли выйти на улицу.

"Нас спас сосед из соседнего дома, который вынес огнетушитель. Еще немного - и рванула бы труба газа, которая проходила прямо там", - уточнила Жданова.

На кадрах видно, что мужчина, который устроил взрыв, обжег ногу и сбежал, а во дворе пострадавшего дома остался его обгоревший тапок.

Также известно, что поджигатель после инцидента выбежал на ул. Тираспольскую.

Все обстоятельства ЧП устанавливаются.