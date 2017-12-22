В Одессе произошла перестрелка, один из ее участников забаррикадировался в автосалоне

22 декабря 2017 г. 15:09
Источник: УНИАН
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В Суворовском районе Одессы сегодня произошла перестрелка, один из участников конфликта забаррикадировался в автосалоне.
Как сообщили  в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в 10.14 на линию «102» поступило сообщение о стрельбе на ул. Атамана Головатого.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и руководство ГУНП в Одесской области.

Предварительно установлено, что между группой лиц возник конфликт, в результате которого началась стрельба.

 «Один из участников конфликта забаррикадировался внутри автосалона», - сообщили в главке.

В настоящее время, выясняются обстоятельства и причины происшествия.

В городе введен оперативный план «Гром».

 

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