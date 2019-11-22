В Одесском заливе из-за шторма село на мель судно

На рейде одесского порта терпит бедствие небольшое судно "Делфи" (IMO 8866266) под флагом Молдовы, пишет Думская.
Судно изначально было в акватории порта "Южный". Его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.
Сильный шторм, при котором скорость ветра составляет 12 м/с, а высота волны - 2,3 метра, мешает спасательной операции.
Длина судна "Делфи" составляет 60 метров, ширина - 10 метров, водоизмещение - около 1600 тонн.
По данным источников издания в порту, на танкере "Делфи" находится не менее 15 человек.
У судна отказал двигатель. Его относило к Ланжерону.
Из порта на спасение вышел большой частный буксир "Австралия".
В заливе работают также катера Морской поисково-спасательной службы.
Кроме того, из Южного вышел мощный буксир "Иванов".
Глава Одесской ОГА Максим Куцый сообщил в Фейсбук, что к утру 22 ноября судно кормой село на мель, и дрейф прекратился.
На борту танкера нет груза, который бы угрожал экологической безопасности региона. На нем закончилось топливо и существуют проблемы с электричеством.
На борту находятся три члена экипажа, все граждане Украины. Они отказались подавать сигнал SIS и отказываются от помощи. С судовладельцем связаться невозможно, но, по данным капитана Одесского порта, он запрещает морякам эвакуироваться.
Как сообщается, спасательные суда не могут подойти к танкеру из-за сложных погодных условий.