В Одесском заливе из-за шторма село на мель судно

На рейде одесского порта терпит бедствие небольшое судно "Делфи" (IMO 8866266) под флагом Молдовы, пишет Думская.

Судно изначально было в акватории порта "Южный". Его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

Сильный шторм, при котором скорость ветра составляет 12 м/с, а высота волны - 2,3 метра, мешает спасательной операции.

Длина судна "Делфи" составляет 60 метров, ширина - 10 метров, водоизмещение - около 1600 тонн.

По данным источников издания в порту, на танкере "Делфи" находится не менее 15 человек.

У судна отказал двигатель. Его относило к Ланжерону.

Из порта на спасение вышел большой частный буксир "Австралия".

В заливе работают также катера Морской поисково-спасательной службы.

Кроме того, из Южного вышел мощный буксир "Иванов".

Глава Одесской ОГА Максим Куцый сообщил в Фейсбук, что к утру 22 ноября судно кормой село на мель, и дрейф прекратился.

На борту танкера нет груза, который бы угрожал экологической безопасности региона. На нем закончилось топливо и существуют проблемы с электричеством.

На борту находятся три члена экипажа, все граждане Украины. Они отказались подавать сигнал SIS и отказываются от помощи. С судовладельцем связаться невозможно, но, по данным капитана Одесского порта, он запрещает морякам эвакуироваться.

Как сообщается, спасательные суда не могут подойти к танкеру из-за сложных погодных условий.