В одесской больнице умер нацгвардеец, пытавшийся застрелиться в райсуде

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31 июля 2019 г. 13:00
Источник: УНИАН
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20-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины, которого 29 июля обнаружили в Киевском районном суде Одессы с огнестрельным ранением головы, умер в реанимационном отделении больницы №10 Малиновского района.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии.

«Вынуждены сообщить прискорбную новость - военнослужащий скончался сегодня ночью», - сообщили в объединении.

Напомним, военнослужащего Национальной гвардии обнаружили с огнестрельным ранением в конвойной комнате Киевского районного суда Одессы 29 июля.

Вчера потерпевшего, призванного на службу из Тернополя в мае текущего года, прооперировали, состояние его было критическим.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 ч. 2 и ст. 115 ч. 1 (покушение на самоубийство) Уголовного кодекса Украины.

По словам пресс-офицера объединения Владимира Белова, все материальные траты, связанные транспортировкой тела и захоронение погибшего, обеспечит Национальная гвардия Украины. Он также отметил, что каких-либо новых фактов в ходе служебного расследования ЧП пока не выявлено.

 

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