В Одесской области повесился пятиклассник

В Килийском районе Одесской области 8 марта повесился пятиклассник.

Как сообщил председатель Килийского районного совета Павел Бойченко, ЧП произошло в селе Шевченково.

По его данным, мальчик утром ушел поздравить родственников с 8 марта, вернулся в 14.00. Увидев, что сын сильно испачкался, мать его отругала, затем ушла на работу. Когда вернулась домой, обнаружила сына повешенным в хозяйственной постройке, расположенной во дворе.

«Это благополучная, полная семья, хороший мальчик... И родители, и дети характеризуются исключительно с положительной стороны. Учителя говорят, что мама постоянно интересовалась успехами в учебе сына», - отметил Бойченко.

Во время ЧП отец ребенка находился на работе в Одессе, где также учится старшая дочь.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.