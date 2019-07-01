 

В Одесской области во время пожара в доме погибли четверо детей

01 июля 2019 г. 12:16
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В Одесской области при пожаре в частном доме погибли четверо малолетних детей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, 1 июля в 08:19 в ГСЧС поступило сообщение о том, что в селе Черное Одесской области возник пожар в частном доме.

Прибывшие на место вызова спасатели установили, что горит домашнее имущество в частном жилом доме.

Пожарные локализовали пожар в 8:54 и ликвидировали в 09:35 на площади 40 м.кв. На месте пожара были обнаружены тела четырех малолетних детей.

Погибшие дети - две дочери 2017 г.р. и 2018 г.р. одной женщины и еще две девочки, также 2017 г.р. и 2018 г.р. - другой матери.

Матерей 2000 и 1996 г.р. на момент пожара не было дома - они находились во дворе в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас на месте происшествия работают психологи ГСЧС.

Причины пожара и смерти детей устанавливаются.

 

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