 

В Одесской области задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании ребенка

24 июля 2019 г. 18:03
Источник: Левый берег
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В Одесской области полиция задержала 63-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании 9-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-центр полиции Одесской области. 

Приехав на вызов, правоохранители выяснили, что преступление было совершено на местном пруду, где рыбачил ребенок. Злоумышленник подошел к мальчику со спины, закрыл рот ладонью и потащил в сторожевой дом, где изнасиловал.

Об этом инциденте ребенок рассказал своим родственникам, к которым приехал в гости. В свою очередь, они сразу вызвали полицию.

За несколько часов правоохранители установили личность подозреваемого мужчины. Это оказался 63-летний охранник пруда.

Злоумышленника задержали в другом селе по месту жительства. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. 

На данный момент он задержан до избрания меры пресечения. За подобное преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Напомним, 11 июля 2019 года Верховная Рада ввела принудительную химическую кастрацию для педофилов в возрасте от 18 лет до 65 лет и создала их открытый публичный реестр. За законопроект №6449 проголосовали 247 депутатов при минимально необходимых 226. За законопроект №6607 проголосовали 228 депутатов при минимально необходимых 226.

Кроме того, предлагается увеличить срок наказания за изнасилование несовершеннолетнего лишением свободы на срок от 7 до 15 лет. При этом изнасилование, повлекшее особо тяжкие последствия, а также изнасилование малолетнего наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с принудительной химической кастрацией.

 

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