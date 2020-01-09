В одном из дворов Харькова взорвали самодельную взрывчатку

На этих кадрах специалист взрывотехнической службы выносит самодельное взрывное устройство. Его нашли в подъезде жилого дома на Московском проспекте.

Евгений Зуб, местный житель

Известно, что заминировано. Заминирован жилой дом. Выселили два этажа: первый и второй, оцепили полностью пол микрорайона, ни с какой стороны не подъедешь. Куча МЧСников, пожарников, службы безопасности, я так понимаю, "Альфа" стоят. И куча МВДшников, полицейских.

Взрывчатку изъяли у задержаного харьковчанина. Он готовил покушение на бывшего командира одного из батальйонов Вооруженных Сил Украины, сообщил начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Во время оперативных действий сотрудники СБУ установили, что задержаный был завербован спецслужбами РФ, во время его визита в Россию. Исполнитель должен был заложить взрывчатку в жилом доме, где проживал военный, что могло привести к большому количеству жертв. Мощность устройства составила полкилограмма тротила. Устройство приводилось в действии с помощью автосигнализации. Из-за повышенной опасности взрывного устройства, во время транспортирования, его уничтожили прямо во дворе дома, без угрозы для жизни людей. Завербованный харьковчанин должен был ликвидировать бывшего командира за денежное вознаграждение. Таким образом, спецслужбы России планировали отомстить украинскому военному за успешные операции против незаконных вооруженных формирований террористических органзиаций, так называемых, "Л/ДНР". В частности, за ликвидацию группы российских офицеров. Сейчас открыто криминальное производство. Решается вопрос про оглашение задержаному о подозрении и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.