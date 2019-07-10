 

В одном из сел Харьковщины горело пшеничное поле

10 июля 2019 г. 10:00

9 июля в 15:38 в Службу спасения поступила информация о возгорании небольшого участка пшеницы, посаженной на огородах двух владельцев в Боровском районе, с. Подлиман.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

К месту происшествия немедленно прибыло районное пожарно-спасательное подразделение на автоцистерне в составе 5 спасателей. К тому времени горела пшеница и стерня на площади 0,3 га.

В 16:00 пожарные локализовали пожар, а уже в 16:15 полностью ликвидирован. Сотрудникам ГСЧС удалось спасти большую часть зерновых посевов и предотвратить распространение пламени на жилые дома.

Причина возникновения пожара устанавливается.

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