В одном из торговых центров мужчина устроил стрельбу (видео)

Вчера вечером, 17 апреля в торговом центре "Протон" на улице Богдана Хмельницкого мужчина устроил стрельбу.

Об этом сообщили очевидцы в одной из групп в социальных сетях.

По словам харьковчан, мужчина неподобающе себя вел на территории торгового центра, охранник сделал тому замечание и попросил выйти. Однако агрессивно настроенный мужчина достал травматический пистолет. Один из посетителей ТЦ попытался выбить оружие из рук хулигана, но в ответ получил пулю в грудь. Охраннику тоже досталось - мужчина стрельнул тому в щеку.

На место прибыли сотрудники патрульной полиции, которые задержали хулигана.

В ходе конфликта стрелявший утверждал, что он адвокат из Херсонской области.

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